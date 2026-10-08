«МегаФон» подключил обычную базовую станцию к сети через спутники Бюро 1440

«МегаФон» и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 впервые в России испытали гибридную мобильную связь, в которой обычная базовая станция подключается к сети оператора через отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку. Наземный радиодоступ обеспечивала базовая станция YADRO, а спутники использовались как транспортный канал между удаленной площадкой и инфраструктурой «МегаФона».

Технологию продемонстрировали на форуме «Цифровые решения» в Москве. Инженеры организовали прямую видеотрансляцию из Красноярского края: данные от абонентского устройства поступали на базовую станцию YADRO, затем через спутниковый терминал и низкоорбитальную группировку передавались в сеть оператора.

Главное преимущество такой схемы заключается в том, что к базовой станции не требуется прокладывать оптоволоконную или радиорелейную линию. Пользователь при этом продолжает пользоваться обычной мобильной связью — спутниковый сегмент отвечает только за доставку трафика между базовой станцией и остальной инфраструктурой оператора.

От прямой спутниковой связи со смартфоном технология отличается тем, что абонентское устройство не взаимодействует со спутником напрямую. Радиопокрытие обеспечивает стандартная наземная базовая станция, а космический сегмент заменяет наземный транспортный канал.

Такой подход может использоваться в удаленных промышленных районах, где строительство наземной инфраструктуры связи затруднено или экономически нецелесообразно. Еще одним сценарием может стать быстрое восстановление мобильной связи в районах чрезвычайных ситуаций при повреждении наземных линий.