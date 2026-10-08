«ГигаЧат» Сбера теперь объясняет, почему меняется стоимость портфеля инвестора

В приложении «СберИнвестиции» появился сервис на базе «ГигаЧата», который анализирует динамику портфеля и объясняет, какие активы и события повлияли на его стоимость. Персональный разбор доступен пользователям, у которых в портфеле есть не менее трех акций, облигаций или фондов.

Сервис определяет бумаги, оказавшие наибольшее влияние на результат, и сопоставляет их движение с новостями и рыночными событиями. Для анализа используются данные десятков новостных источников и аналитические материалы SberCIB. При этом система отбирает информацию с учетом конкретного состава портфеля.

Краткая сводка отображается непосредственно на экране «Портфель». Оттуда пользователь может перейти к диалогу с «ГигаЧатом», чтобы получить более подробное объяснение изменений и ознакомиться с источниками. Контекст анализа при переходе сохраняется.

Новая возможность стала дополнением к инструментам анализа портфеля в «СберИнвестициях». Ранее в приложении появились разделы «Активы», «Движения», «Отрасли» и «Счета».