Анонсирована игра Machinarium 2

Чешская студия Amanita Design неожиданно представила Machinarium 2 — продолжение культовой игры 2009 года.

У игры пока нет даты выхода, но зато уже есть страница в Steam и небольшой трейлер, включающий даже игровые моменты.

Студия Якуба Дворски не стала трогать основные элементы, так что Machinarium 2 выглядит примерно так же, как и оригинальная игра. Известно, что главные герои Йозеф и Берта сбегают из Машинариума в поисках нового дома. Впрочем, без совсем без новшеств не обойдётся. Переключаться между персонажами дадут в любое время.

Системные требования есть лишь минимальные, но, так как это полностью рисованная двухмерная игра, требования настолько скромные, что не указаны даже конкретные видеокарты. Кроме прочего, сразу заявлен перевод на русский язык, но, если вспомнить первую часть, переводить в игре практически нечего.