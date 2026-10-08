Деньги пойдут не на готовую ИИ-модель, а на данные для неё: исследователи снимут клетки в тысячах разных состояний, измерят отклик на лекарства и мутации, стандартизируют и выложат в открытый доступ

$1,8 млрд на цифрового двойника клетки: Минэнерго и NIH США вложились в самый большой проект по оцифровке биологии

$1,8 млрд на цифрового двойника клетки: Минэнерго и NIH США вложились в самый большой проект по оцифровке биологии

Исследовательский центр Biohub вместе с Министерством энергетики США, Национальными институтами здравоохранения (NIH) и новыми партнёрами объявили 7 октября о расширении инициативы Virtual Biology Initiative. Общий бюджет достигает $1,8 млрд. Цель — создать массив данных, на котором можно будет обучать новые модели, предсказывающие поведение клеток и биологических систем при болезнях и медицинских вмешательствах.

Ключевая проблема — острая нехватка наблюдений. Чтобы ИИ-модель понимала, как клетка отреагирует на лекарство или мутацию, ей нужны примеры таких реакций в тысячах разных типов клеток и условий. Сейчас этих данных в нужном объёме не существует. Партнёры намерены расширить измерения, визуализацию, моделирование и стандартизацию так, чтобы разрозненные эксперименты можно было использовать совместно.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Министерство энергетики выделит более $500 млн на 5 лет на лабораторные измерения, моделирование и вычисления. NIH предоставляет наборы данных, национальную инфраструктуру и программы исследований через инициативу Bio Genesis. Со стороны индустрии подключились Google DeepMind, Isomorphic Labs и Meta*, которые вместе вкладывают $300 млн в технологии и мультимодальные наборы данных. Ранее Biohub уже объявлял о собственном обязательстве в $500 млн.

Конечная цель — предсказательная модель, полностью функциональная «виртуальная клетка». Она позволит проверять гипотезы вычислительно, до лабораторного эксперимента, и исследовать механизмы болезней in silico. Это долгосрочная научная задача, а не готовый клинический продукт и организаторы не обещают немедленных медицинских результатов.

Инициатива делает упор на происхождение данных, совместимые стандарты и измерения, фиксирующие эффект воздействий. Сами по себе вычислительные мощности не заменят экспериментальные массивы, без которых любые предсказательные утверждения останутся неподтверждёнными. Речь идёт о создании фундамента, на котором могут вырасти воспроизводимые и проверяемые модели в биологии.