Видеокарты AMD снова подорожают, но не Radeon RX 9070 XT. Об этом сообщают участники Board Channels

На величину до 105 долларов

Согласно информации с форумов Board Channels, видеокарты AMD снова подорожают. Цены вырастут почти на все модели, хотя по каким-то причинам повышение не затронет флагманскую RX 9070 XT.

Рост не самый большой, но карты уже заметно подорожали за последний месяц, так что всё равно приятного мало.

Источник китайский, поэтому конкретные показатели увеличения касаются Китая, но при этом сообщается, что удорожание будет глобальным. Собственно, как и в прошлые разы, когда подобная информация первоначально появлялась на Board Channels.

Видеокарты AMD снова подорожают, но не Radeon RX 9070 XT. Об этом сообщают участники Board Channels
Источник изображения: Videocardz

Итак, подорожание будет выглядеть так:

  • Radeon RX 6500 XT — без изменений
  • Radeon RX 7650 GRE — +60 долларов
  • Radeon RX 9060 XT 8GB — +45 долларов
  • Radeon RX 9060 XT 16GB — +90 долларов
  • Radeon RX 9070 GRE — +60 долларов
  • Radeon RX 9070 — +105 долларов
  • Radeon RX 9070 XT — без изменений

Таким образом, сильнее всего подорожают две модели с 16 ГБ памяти, что ожидаемо, так как именно память является причиной. При этом неясно, почему не подорожает RX 9070 XT. Возможно, AMD хочет сделать свою самую популярную карту ещё популярнее на фоне как собственных моделей, так и карт конкурента, у которого цены уже давно улетели в космос.

Board Channels Forums представлен работниками компаний, выпускающих видеокарты, и работниками системных интеграторов и фирм, производящих готовые устройства по контракту. Ранее утечки участников форума о рынке видеокарт неоднократно подтверждались.

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