У Tenet Plus появилось приложение для управления автомобилем

С его помощью можно удалённо запустить двигатель или климат-контроль

Российский автомобильный бренд Tenet Plus представил приложение, которое помогает управлять основными функциями автомобиля, контролировать его состояние и планировать обслуживание. Так, владелец может дистанционно контролировать состояние автомобиля, включая уровень топлива, давление в шинах и его местоположение, а также управлять отдельными функциями.

К примеру, с помощью приложения можно заранее запустить двигатель, прогреть или охладить салон, а также дистанционно управлять отдельными элементами автомобиля, включая стёкла и люк. Кроме того, владелец сможет получать информацию о техническом обслуживании, проверять актуальность гарантийного обслуживания, просматривать историю проведённых работ и получать напоминания о предстоящем ТО.

В новом приложении Tenet Plus доступны электронная сервисная книжка, руководство по эксплуатации автомобиля и информация о значениях индикаторов на панели приборов. С помощью интерактивной карты можно найти ближайший дилерский центр и записаться на сервис. Также через приложение можно обратиться в службу поддержки, получить доступ к новостям и специальным предложениям бренда.

Tenet Plus — это российский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo. Сейчас в линейке бренда два кроссовера — Tenet Plus L4 и L6.