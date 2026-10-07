Verbatim выпустила аккумуляторы AA и AAA со встроенной зарядкой USB-C

До 1000 перезарядок, но есть нюанс

Verbatim начала продажи в Европе новых аккумуляторов типоразмеров AA, AAA и 9V («Крона»), которые можно заряжать напрямую через встроенный порт USB-C. Вместо традиционных для аккумуляторов NiMH-элементов производитель использует литий-ионные ячейки с электронными преобразователями напряжения.

Главное преимущество такой конструкции — стабильное выходное напряжение, привычное для одноразовых батареек. Аккумуляторы AA и AAA выдают 1,5 В, в то время как обычные NiMH-модели имеют номинальное напряжение около 1,2 В. Версия 9V обеспечивает напряжение 9 В.

Емкость аккумулятора AAA составляет 0,75 Вт·ч, AA — 3,15 Вт·ч, а 9-вольтовой модели — около 3 Вт·ч. Для зарядки отдельное устройство не требуется: порт USB-C встроен непосредственно в корпус каждого аккумулятора.

При этом стабильное напряжение может стать недостатком для некоторых устройств. Часть электроники определяет остаток заряда по снижению напряжения батареи. В случае аккумуляторов Verbatim этот метод работать корректно не будет: устройство будет получать практически одинаковые 1,5 или 9 В как от полностью заряженного, так и от почти разряженного элемента.

Verbatim заявляет до 1000 циклов перезарядки, однако это не означает, что аккумулятор сохранит первоначальную емкость на протяжении всего срока службы. Согласно технической документации, после не менее чем 300 циклов он должен сохранять около 80% исходной емкости. При достижении примерно 1000 циклов остаточная емкость может составлять всего 10–20%.

Еще одна особенность — сравнительно заметный саморазряд. Производитель не рекомендует хранить аккумуляторы без подзарядки более 60 дней.

Комплект из четырех аккумуляторов AA или AAA в Европе стоит 13 евро. Один аккумулятор формата 9V обойдется в 8 евро.