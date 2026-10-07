«Жемчужные нити» на месте взрыва 1181 года: астрономы засняли уникальный остаток сверхновой в Млечном Пути

Pa 30 — единственный известный в галактике остаток класса Iax, и его нити достаточно широки, чтобы вместить Солнечную систему несколько раз

Астрономы получили детальнейшее изображение Pa 30 — единственного известного остатка сверхновой типа Iax в Млечном Пути. Объект, удалённый примерно на 7500 световых лет от Земли, представляет собой последствия вспышки, который независимо зафиксировали японские, китайские и арабские источники в 1181 году — за столетия до изобретения телескопа.

Новые наблюдения на телескопе Gemini North показали: структура остатка напоминает фейерверк, однако то, что на первый взгляд кажется сплошными джетами, при детальном рассмотрении оказывается длинными цепочками узелков — «как жемчуг на нити». Каждая такая «нить» достаточно широка, чтобы несколько раз вместить Солнечную систему. В центре композиции находится «звезда-зомби» — остаток звезды, не уничтоженной взрывом до конца.

Источник изображения: International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA Acknowledgment PI: T. Cunningham (Center for Astrophysics — Harvard & Smithsonian); J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory / T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Pa 30 классифицируют как сверхновую типа Iax — редкий подкласс, при котором взрыв не полностью разрушает белый карлик. Исследователи полагают, что событие произошло при столкновении двух белых карликов — сверхплотных объектов размером с Землю, в которые превращаются звёзды на финальных стадиях эволюции. «Эта близость делает Pa 30 уникально ценным для изучения», — пояснила Илария Каяццо (Ilaria Caiazzo) из Института науки и технологий Австрии.

Соавтор работы Тим Каннингем (Tim Cunningham) из Уорикского университета отметил: «Надёжные исторические записи звёздных взрывов уходят назад лишь примерно на тысячу лет. Вполне возможно, что похожие остатки до сих пор скрываются в темноте нашей галактики». Впервые остаток был обнаружен «гражданским учёным» в 2013 году.