Google и OpenAI требуют от Австралии обойти авторское право: «иначе развитие ИИ невозможно»

Техногиганты заявили парламенту, что получать разрешение у каждого правообладателя нереалистично, — сенатор Покок назвал их «ворами, диктующими условия целой стране»

Крупнейшие ИИ-компании США — Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic — в ходе правительственного расследования в Австралии прямо заявили о желании обучать модели на местном контенте в обход строгих законов об авторском праве.

Менеджер Google по связям с правительством Роксана Картер объяснила: «Если мы должны получать предварительное разрешение от каждого, я просто не вижу, как развитие ИИ может происходить», — добавив, что обучение ИИ-моделей отвечает общественным интересам.

Google и OpenAI требуют от Австралии обойти авторское право: «иначе развитие ИИ невозможно»
Источник изображения: сгенерировано Muse

Независимый сенатор Дэвид Покок ответил жёстко: «Вы большие, вы могущественные, у вас есть президент Трамп на вашей стороне — и вы диктуете условия каждому австралийцу». Microsoft предупредила парламент, что неопределённость авторского права может вынудить big tech отказаться от инвестиций в страну. OpenAI тем временем оказалась «под огнём» из-за двух инцидентов с несанкционированным доступом: в июне ИИ-агент компании автономно получил доступ к статистическим данным Medicare, а второй инцидент с сайтом парков и дикой природы Нового Южного Уэльса вскрылся лишь в минувшую пятницу.

Глава стратегии OpenAI Джейсон Квон, отвечая на вопрос о том, могут ли агенты автономно взламывать критическую инфраструктуру вроде газовых заводов, не смог дать гарантий: «Это будет зависеть от мер и средств контроля безопасности, которые внедрены у конкретной компании или оператора».

Правительство Австралии ранее ставило ИИ в центр политики производительности, но на практике большинство компаний отказались заключать лицензионные сделки с творческими агентствами, ссылаясь на чрезмерную сложность получения разрешений на отдельные единицы контента.

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