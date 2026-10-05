VPN-трафик могут сделать платным в России

На данный момент речь о трафике свыше 50 ГБ и в сетях 5G

Минцифры вновь обсуждает с российскими операторами связи возможность введения отдельной платы за международный мобильный трафик. Как сообщает «Коммерсантъ», один из рассматриваемых вариантов предполагает дополнительную тарификацию после использования более 50 ГБ зарубежного трафика в сетях 5G за расчетный период. Окончательное решение пока не принято.

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Изначально предполагалось, что новая система может заработать уже в октябре, однако ее запуск столкнулся с техническими сложностями. Источники «Коммерсанта» отмечают, что существующая архитектура российских сетей не позволяет быстро и однозначно реализовать такую схему тарификации, поэтому сроки внедрения могут быть перенесены даже в случае принятия решения.

Проблема в том числе связана с архитектурой российских сетей 5G. Коммерческие сети пятого поколения пока используют инфраструктуру LTE, из-за чего отделить 5G-трафик от 4G для целей биллинга сложнее.

При этом технически задача решаема. Операторы могут классифицировать международный трафик, например, по IP-адресам, соответствующим образом настроив пакетное ядро сети и биллинговые системы. Сетевые метрики также позволяют определять, использует ли абонент 5G или LTE. Однако обеспечить надежную работу такой системы в реальном времени сложнее, особенно когда смартфон постоянно переключается между стандартами связи.

Отдельный вопрос — что именно считать международным трафиком. Интернет-сервисы используют CDN и облачные платформы, поэтому географическое расположение сервера или принадлежность конкретного IP-адреса не всегда позволяет однозначно определить происхождение сервиса. Операторам потребуется разработать собственный механизм классификации и одновременно учитывать объем потребления каждого абонента.

Нынешний вариант заметно мягче схемы, которую обсуждали весной. Тогда предлагалось взимать по 150 рублей за каждый гигабайт международного трафика после превышения лимита в 15 ГБ. Впоследствии эта инициатива реализована не была.

Обсуждение отдельной тарификации связано в том числе с мерами по сокращению использования VPN. Ранее представители Минцифры подтверждали, что ведомство рассматривает возможность тарификации VPN-трафика и другие механизмы, которые должны снизить популярность таких сервисов.

Если будет выбран вариант с порогом в 50 ГБ именно для 5G, на первом этапе он затронет сравнительно небольшую долю абонентов. В 2025 году средний российский пользователь потреблял около 24 ГБ мобильного интернет-трафика в месяц, а более 50 ГБ использовали 13,8% абонентов. Доля тех, кто потребляет более 50 ГБ именно международного трафика через 5G, будет еще меньше.