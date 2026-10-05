В России появится завод по производству 14-нанометровых процессоров

Подготовительные работы по проекту стартуют уже в 2027 году

В России планируют создать три предприятия для производства, корпусирования и сборки микроэлектроники. Крупнейшим и наиболее технологически сложным проектом должна стать фабрика, рассчитанная на работу с 300-миллиметровыми кремниевыми пластинами и техпроцессами вплоть до 14 нм. Согласно стратегии развития создаваемой «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК), которую изучил CNews, завершить строительство фабрики предполагается до 2036 года.

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Подготовка проекта 300-миллиметровой фабрики должна начаться в 2027 году. Первые два года планируется потратить на предпроектные работы и разработку базового технологического процесса, включая 14-нм техпроцесс. Этот этап должен завершиться в 2029 году, после чего проект перейдет к дальнейшей реализации.

Такая фабрика будет непосредственно формировать полупроводниковые кристаллы на кремниевых пластинах. По оценке собеседника CNews из микроэлектронной отрасли, предприятие, способное выпускать 14-нм продукцию на 300-миллиметровых пластинах, потенциально может стоить около $10 млрд.

Одновременно в 2027 году планируется начать создание еще двух предприятий. Первое будет выпускать готовые электронные модули — блоки питания, дисплейные, навигационные и радиочастотные системы. Его хотят запустить раньше остальных, уже в III–IV квартале 2028 года.

Второе предприятие будет работать по модели OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) и займется промышленным корпусированием и тестированием микросхем, а также производством подложек для корпусов и модулей. Его строительство рассчитывают завершить в 2031 году.

Таким образом, три проекта должны охватить разные этапы производственной цепочки: 300-миллиметровая фабрика будет выпускать полупроводниковые кристаллы, OSAT — корпусировать и тестировать микросхемы, а предприятие электронных модулей — объединять компоненты в готовые узлы. В перспективе ОМК рассчитывает создать более вертикально интегрированное производство — от обработки кремниевых пластин до выпуска компонентов и электронных модулей для гражданских, регулируемых и специальных сегментов.

При этом остается неясным, как новый проект соотносится с уже существующим предприятием «НМ-Тех» в Зеленограде, которое также создает мощности для работы с 300-миллиметровыми пластинами. В изученном CNews графике запуск линии «НМ-Теха» и строительство новой фабрики указаны как отдельные проекты с разными сроками. Один из источников издания допускает, что речь может идти о дальнейшем развитии площадки «НМ-Тех», однако официального подтверждения этому нет.

Главным препятствием для создания 14-нм производства эксперты считают доступ к специализированному полупроводниковому оборудованию в условиях технологических ограничений. Помимо литографических установок, для серийного выпуска нужны системы точного совмещения слоев, нанесения и травления материалов, измерения критических размеров и контроля качества. После установки оборудования предстоит также отладить сотни технологических операций, подобрать материалы и химические процессы и подготовить квалифицированный персонал.

Общий объем программы оценивается более чем в 1 трлн рублей. Согласно стратегии, до 2036 года в ОМК планируется инвестировать 1,101 трлн рублей. Из них 1,031 трлн рублей направят на развитие производственных мощностей, еще 50 млрд рублей — на проектирование микросхем, а 20 млрд рублей составит инвестиционный фонд для поддержки перспективных технологий.

На 2027 год запланированы инвестиции в размере 170 млрд рублей, на 2028-й — 161 млрд, на 2029-й — 196 млрд, на 2030-й — 101 млрд, а на 2031 год — 69 млрд рублей. Еще 262 млрд рублей предполагается вложить в 2032–2036 годах. Среди основных источников финансирования называются государство и Сбербанк.

«Объединенная микроэлектронная компания» создается для консолидации ключевых российских активов в сфере микроэлектроники. Управляющей структурой стало ООО «Интегральные схемы». В контур проекта входят, в частности, мощности «Микрона» и «НМ-Теха», а Сбербанк ранее приобрел принадлежавшую АФК «Система» долю в ГК «Элемент».