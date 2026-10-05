В России появится завод по производству 14-нанометровых процессоров

Подготовительные работы по проекту стартуют уже в 2027 году

Процессоры

В России планируют создать три предприятия для производства, корпусирования и сборки микроэлектроники. Крупнейшим и наиболее технологически сложным проектом должна стать фабрика, рассчитанная на работу с 300-миллиметровыми кремниевыми пластинами и техпроцессами вплоть до 14 нм. Согласно стратегии развития создаваемой «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК), которую изучил CNews, завершить строительство фабрики предполагается до 2036 года.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Подготовка проекта 300-миллиметровой фабрики должна начаться в 2027 году. Первые два года планируется потратить на предпроектные работы и разработку базового технологического процесса, включая 14-нм техпроцесс. Этот этап должен завершиться в 2029 году, после чего проект перейдет к дальнейшей реализации.

Такая фабрика будет непосредственно формировать полупроводниковые кристаллы на кремниевых пластинах. По оценке собеседника CNews из микроэлектронной отрасли, предприятие, способное выпускать 14-нм продукцию на 300-миллиметровых пластинах, потенциально может стоить около $10 млрд.

Одновременно в 2027 году планируется начать создание еще двух предприятий. Первое будет выпускать готовые электронные модули — блоки питания, дисплейные, навигационные и радиочастотные системы. Его хотят запустить раньше остальных, уже в III–IV квартале 2028 года.

Второе предприятие будет работать по модели OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) и займется промышленным корпусированием и тестированием микросхем, а также производством подложек для корпусов и модулей. Его строительство рассчитывают завершить в 2031 году.

Таким образом, три проекта должны охватить разные этапы производственной цепочки: 300-миллиметровая фабрика будет выпускать полупроводниковые кристаллы, OSAT — корпусировать и тестировать микросхемы, а предприятие электронных модулей — объединять компоненты в готовые узлы. В перспективе ОМК рассчитывает создать более вертикально интегрированное производство — от обработки кремниевых пластин до выпуска компонентов и электронных модулей для гражданских, регулируемых и специальных сегментов.

При этом остается неясным, как новый проект соотносится с уже существующим предприятием «НМ-Тех» в Зеленограде, которое также создает мощности для работы с 300-миллиметровыми пластинами. В изученном CNews графике запуск линии «НМ-Теха» и строительство новой фабрики указаны как отдельные проекты с разными сроками. Один из источников издания допускает, что речь может идти о дальнейшем развитии площадки «НМ-Тех», однако официального подтверждения этому нет.

Главным препятствием для создания 14-нм производства эксперты считают доступ к специализированному полупроводниковому оборудованию в условиях технологических ограничений. Помимо литографических установок, для серийного выпуска нужны системы точного совмещения слоев, нанесения и травления материалов, измерения критических размеров и контроля качества. После установки оборудования предстоит также отладить сотни технологических операций, подобрать материалы и химические процессы и подготовить квалифицированный персонал.

Общий объем программы оценивается более чем в 1 трлн рублей. Согласно стратегии, до 2036 года в ОМК планируется инвестировать 1,101 трлн рублей. Из них 1,031 трлн рублей направят на развитие производственных мощностей, еще 50 млрд рублей — на проектирование микросхем, а 20 млрд рублей составит инвестиционный фонд для поддержки перспективных технологий.

На 2027 год запланированы инвестиции в размере 170 млрд рублей, на 2028-й — 161 млрд, на 2029-й — 196 млрд, на 2030-й — 101 млрд, а на 2031 год — 69 млрд рублей. Еще 262 млрд рублей предполагается вложить в 2032–2036 годах. Среди основных источников финансирования называются государство и Сбербанк.

«Объединенная микроэлектронная компания» создается для консолидации ключевых российских активов в сфере микроэлектроники. Управляющей структурой стало ООО «Интегральные схемы». В контур проекта входят, в частности, мощности «Микрона» и «НМ-Теха», а Сбербанк ранее приобрел принадлежавшую АФК «Система» долю в ГК «Элемент».

 

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