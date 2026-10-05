Аккумулятор 7000 мА•ч, который рассчитан на 6 лет работы, экран 120 Гц, поддержка карт памяти — от $170. Представлен смартфон Realme P4s Lite

Realme представила смартфон P4s Lite, который стал еще одной моделью семейства P4. Устройство оснащено 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1570 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявлены яркость до 900 нит в режиме HBM, частота опроса сенсора до 240 Гц и охват 86% цветового пространства DCI-P3 в режиме Vivid. Экран защищен стеклом Panda MN228.

Источник изображения: gizmochina // Realme

Аппарат построен на платформе Unisoc T7250 и получил до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2. Предусмотрена установка microSD. Главной особенностью стала батарея емкостью 7000 мА•ч с поддержкой 15-ваттной зарядки и 15-ваттной передачи энергии по USB Power Delivery. Смартфон весит около 215 г, получил размеры 166,5 × 78,2 × 9 мм, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку разблокировки по лицу.

Основная камера на 13 Мп получила автофокус, фронтальная рассчитана на 5 Мп, а максимальное разрешение видеозаписи составляет 1080p при 30 кадрах/с. В оснащение также вошли Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.

Источник изображения: gizmochina // Realme

Realme P4s Lite доступен в версиях 4/64 ГБ за 16 499 рупий (около $170) и 4/128 ГБ за 18 499 рупий (около $190). Продажи в цветах Nebula Black и Moonlight Silver стартуют 8 октября.