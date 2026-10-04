Capcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ

Разработчик и издатель видеоигр Capcom планирует серьёзно переработать свой внутренний движок RE Engine, чтобы приспособить его к разработке игр с использованием ИИ. Об этом рассказал программист Capcom Сатоси Исида на технической конференции компании 2 октября. Проект получил название REX и должен решить сразу несколько проблем движка: современные игры стали значительно масштабнее, их сборка и тестирование занимают больше времени, а над RE Engine теперь работают более 2000 разработчиков из разных стран.

Одной из ключевых целей REX станет интеграция ИИ непосредственно в рабочие процессы разработки. Capcom рассчитывает, что ИИ сможет понимать и генерировать программный код, автоматически тестировать игры и помогать находить ошибки. Для этого компания меняет и саму архитектуру инструментов: RE:Dox унифицирует работу с данными разных форматов, RE:UI ускорит инструменты разработки, RE:Flows позволит преобразовывать визуальные схемы в обычный код, а обновлённый RE:Runtime будет эффективнее обрабатывать большие группы персонажей. Часть технологий, созданных в рамках REX, Capcom уже планирует открыть для обучения ИИ.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

При этом, согласно одному из уточнений, речь идёт скорее о «движке для эпохи ИИ», а не о «движке, который будет самостоятельно генерировать игры». То есть заявленные планы Capcom пока что касаются прежде всего использования ИИ разработчиками и автоматизации технических операций, а не замены людей при создании игрового контента.

Это соответствует позиции компании, озвученной ранее. В июне Capcom сообщала инвесторам, что использует генеративный ИИ для повышения эффективности рутинных операций, чтобы разработчики могли больше времени уделять творческой работе, однако подчёркивала, что творчество, лежащее в основе игр, должно оставаться за людьми. RE Engine используется Capcom с 2017 года, когда на нём вышла Resident Evil 7, и с тех пор стал основой почти всех крупных проектов компании.