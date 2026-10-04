Zeekr разлетаются как горячие пирожки: продажи выросли более чем на 100% за год, одна из самых популярных моделей — Zeekr 9X

За 2026 год Zeekr продал уже почти 300 тыс. машин

Zeekr отчиталась о резком росте поставок автомобилей. В сентябре 2026 года компания передала клиентам 37 216 машин — на 103,85% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Высокая динамика сохраняется и по итогам первых девяти месяцев года. С января по сентябрь Zeekr поставила 288 404 автомобиля, что на 100,84% больше результата аналогичного периода 2025 года.

В компании также отмечают, что бренд демонстрирует рост одновременно в годовом и месячном выражении уже восемь месяцев подряд. Одной из самых популярных моделей сентября стал флагманский Zeekr 9X: за месяц клиентам передали 7 225 таких автомобилей, на него пришлось около 19,4% всех сентябрьских поставок марки.

Одновременно Zeekr анонсировала очередное обновление одной из своих ключевых моделей. Zeekr 001 2027 модельного года официально представят в первом квартале 2027 года. Подробности о технических изменениях пока не раскрываются.