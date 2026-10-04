До Марса — и дальше: Канада хочет стать поставщиком «ядерных батарей» для космических миссий

Канада займется производством ядерных изотопов

Наука и космос

Канада намерена усилить свои позиции в производстве радиоактивных изотопов, которые могут использоваться для энергоснабжения космических аппаратов в длительных миссиях, в том числе далеко за орбитой Марса. Для развития этого направления Институт ядерных инноваций (Nuclear Innovation Institute, NII) открыл в Торонто Канадский центр космических изотопов (Canadian Centre for Space Isotopes).

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Новая организация объединит специалистов атомной и космической отраслей, научные учреждения и частные компании. Центр займется исследованиями, формированием отраслевой политики и созданием партнерств, необходимых для формирования в Канаде полноценной цепочки производства изотопов для космических энергетических систем. Программа рассчитана до 2030 года.

Речь идет о радиоизотопных источниках энергии, которые преобразуют тепло естественного радиоактивного распада в электричество. В отличие от солнечных панелей, такие системы не зависят от освещенности и способны стабильно работать в течение многих лет. Кроме электричества они могут обеспечивать космический аппарат теплом, что особенно важно при эксплуатации в условиях экстремально низких температур.

Преимущество радиоизотопных систем особенно важно при удалении от Солнца. Интенсивность солнечного излучения быстро снижается с расстоянием, поэтому для аппаратов, работающих во внешней части Солнечной системы, получение необходимой мощности с помощью солнечных панелей становится все сложнее. Радиоизотопные источники позволяют обойти это ограничение.

Технология при этом далеко не новая. NASA десятилетиями использует радиоизотопные источники на автоматических межпланетных аппаратах и планетоходах. Такие системы применялись, в частности, на Voyager и New Horizons, а также на марсоходах Curiosity и Perseverance. Однако по мере роста числа дальних космических миссий доступность подходящих изотопов становится все более важным вопросом.

Канада рассчитывает использовать существующую компетенцию своей атомной промышленности. Страна располагает развитой инфраструктурой и большим опытом производства медицинских изотопов. Теперь эти возможности планируют адаптировать к значительно более специфическим требованиям космической отрасли.

Первый подробный доклад о перспективах канадской отрасли космических изотопов центр рассчитывает представить в начале 2027 года. Проект также связан с планами провинции Онтарио удвоить производство изотопов к 2030 году.

Развитие направления происходит на фоне роста национальной космической индустрии. По данным Канадского космического агентства, в 2024 году ее вклад в ВВП страны составлял около $3,8 млрд, а с 2019 года отрасль выросла на 14%. Она обеспечивает более 28 тыс. прямых и косвенных рабочих мест.

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