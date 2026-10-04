Европа планирует собственную орбитальную станцию

В преддверии вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС), который в настоящее время запланирован на 2030 год, Европейское космическое агентство (ESA) и другие партнеры МКС работают над обеспечением устойчивого доступа к низкой околоземной орбите.

Европейское космическое агентство начало изучать варианты создания собственной орбитальной станции после того, как страны-участницы поддержали инициативу по расширению европейской программы освоения космоса.

Документ предусматривает развитие самостоятельных возможностей для работы на низкой околоземной орбите, Луне и Марсе, включая создание систем доставки экипажей.

Источник изображения: nasaspaceflight // The Exploration Company

Параллельно Европа наращивает собственные возможности по запуску космических аппаратов. В рамках программы European Launcher Challenge уже состоялся первый успешный полет ракеты Spectrum компании Isar Aerospace — 5 сентября она вышла на орбиту со второй попытки. Новые носители дополняют Ariane 6 и Vega C, частота запусков которых также увеличивается в ожидании роста спроса примерно к 2030 году.

Агентство уже сотрудничает с калифорнийской компанией Vast, занимающейся созданием космических станций, которая планирует запустить свой прототип станции Haven-1 в начале следующего года. В первой пилотируемой экспедиции на станцию ​​Haven-1 примет участие астронавт ЕКА Арно Прост, для которого это будет первый космический полет.

В ESA рассчитывают таким образом снизить зависимость Европы от внешних партнеров и обеспечить самостоятельный доступ в космос. Глава агентства Йозеф Ашбахер отметил, что изменения программ со стороны партнеров уже показали уязвимость европейских проектов, поэтому страны ЕС намерены расширять собственные компетенции, одновременно сохраняя возможность сотрудничества с другими космическими державами.