Европа планирует собственную орбитальную станцию
Новые европейские ракеты должны поддержать пилотируемые полеты и создание станции под руководством Европы
В преддверии вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС), который в настоящее время запланирован на 2030 год, Европейское космическое агентство (ESA) и другие партнеры МКС работают над обеспечением устойчивого доступа к низкой околоземной орбите.
Европейское космическое агентство начало изучать варианты создания собственной орбитальной станции после того, как страны-участницы поддержали инициативу по расширению европейской программы освоения космоса.
Документ предусматривает развитие самостоятельных возможностей для работы на низкой околоземной орбите, Луне и Марсе, включая создание систем доставки экипажей.
Параллельно Европа наращивает собственные возможности по запуску космических аппаратов. В рамках программы European Launcher Challenge уже состоялся первый успешный полет ракеты Spectrum компании Isar Aerospace — 5 сентября она вышла на орбиту со второй попытки. Новые носители дополняют Ariane 6 и Vega C, частота запусков которых также увеличивается в ожидании роста спроса примерно к 2030 году.
Агентство уже сотрудничает с калифорнийской компанией Vast, занимающейся созданием космических станций, которая планирует запустить свой прототип станции Haven-1 в начале следующего года. В первой пилотируемой экспедиции на станцию Haven-1 примет участие астронавт ЕКА Арно Прост, для которого это будет первый космический полет.
В ESA рассчитывают таким образом снизить зависимость Европы от внешних партнеров и обеспечить самостоятельный доступ в космос. Глава агентства Йозеф Ашбахер отметил, что изменения программ со стороны партнеров уже показали уязвимость европейских проектов, поэтому страны ЕС намерены расширять собственные компетенции, одновременно сохраняя возможность сотрудничества с другими космическими державами.