Эта ракета отправится на Луну — NASA показало гигантский бак SLS
Огромный бак для жидкого водорода для центральной ступени ракеты перевели в вертикальное положение для подготовки к дальнейшей сборке
NASA сообщило о новом этапе работ с 40-метровым баком для жидкого водорода для центральной ступени ракеты SLS, предназначенной для миссии Artemis IV.
На этой неделе конструкцию доставили в вертикальный сборочный корпус на предприятии Michoud Assembly Facility, где она пройдет подготовку к установке кольца сопряжения и нанесению грунтовочного покрытия.
Бак, перемещавшийся по территории предприятия в горизонтальном положении с использованием тяжелого подъемного оборудования, предназначен для хранения тысяч галлонов сверххолодного жидкого водорода. Топливо будет подаваться к четырем двигателям RS-25, которые вместе развивают более 2 млн фунтов тяги.
Предприятие Michoud производит крупногабаритные ракетные баки еще со времен программы Saturn V. Сегодня эти технологии используются при создании более сложных элементов SLS в рамках программы Artemis, ориентированной на долгосрочное освоение Луны.
В составе основной ступени SLS (Space Launch System) бак будет содержать тысячи галлонов сверххолодного топлива для заправки четырех двигателей RS-25 ракеты, что позволит создать тягу более 2 миллионов фунтов при запуске.