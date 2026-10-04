Эта ракета отправится на Луну — NASA показало гигантский бак SLS

Огромный бак для жидкого водорода для центральной ступени ракеты перевели в вертикальное положение для подготовки к дальнейшей сборке

NASA сообщило о новом этапе работ с 40-метровым баком для жидкого водорода для центральной ступени ракеты SLS, предназначенной для миссии Artemis IV.

На этой неделе конструкцию доставили в вертикальный сборочный корпус на предприятии Michoud Assembly Facility, где она пройдет подготовку к установке кольца сопряжения и нанесению грунтовочного покрытия.

Бак, перемещавшийся по территории предприятия в горизонтальном положении с использованием тяжелого подъемного оборудования, предназначен для хранения тысяч галлонов сверххолодного жидкого водорода. Топливо будет подаваться к четырем двигателям RS-25, которые вместе развивают более 2 млн фунтов тяги.

Предприятие Michoud производит крупногабаритные ракетные баки еще со времен программы Saturn V. Сегодня эти технологии используются при создании более сложных элементов SLS в рамках программы Artemis, ориентированной на долгосрочное освоение Луны.