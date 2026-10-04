Xiaomi представила новые телевизоры RGB-Mini LED с частотой до 360 Гц — Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition

Xiaomi открыла предзаказ на Redmi TV X RGB-Mini LED 2027 Competition Edition с RGB-Mini LED-подсветкой и частотой обновления до 360 Гц.

В линейку вошли версии с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов стоимостью от 2705, 3411, 4117 и 5293 юаней соответственно. Продажи в Китае начнутся 12 октября.

Источник изображения: ithome // Redmi

Телевизоры используют панель RGB-Mini LED. По заявлению производителя, такая система снижает энергопотребление на 30%, обеспечивает 100% охват цветового пространства BT.2020 и точность цветопередачи на уровне ΔE≈2. Экран получил нанотекстурное покрытие для уменьшения бликов и отражений. Штатная частота обновления составляет 180 Гц, а в игровом режиме достигает 360 Гц.

Максимальная яркость панели составляет 1300 нит. Также предусмотрена система защиты зрения Green Mountain. Аппаратная платформа включает 5-ядерный процессор A55, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Для подключения предусмотрены два HDMI 2.1 и один HDMI 2.0, а работает телевизор под управлением HyperOS 4 с новым голосовым помощником Xiao Ai и интеграцией в экосистему умного дома Xiaomi.