«МегаФон» впервые протестировал 5G-роутер для российских сетей

Оператор «МегаФон» провел первые испытания 5G-роутера Wewins C150, адаптированного для российских сетей компанией «СофтМастер». Тестирование прошло в Центре по исследованию и тестированию оборудования оператора.

Специалисты проверили скорость передачи данных, работу агрегации несущих частот и поддержку 5G-диапазонов. Также устройство корректно переключалось между технологиями связи без разрыва соединения.

5G-роутер принимает сигнал от базовой станции и раздает интернет подключенным устройствам по Wi-Fi или кабелю. Это позволяет подключать к мобильной сети компьютеры, телевизоры и другую технику, даже если она не поддерживает 5G напрямую.

Wewins C150 уже продается на зарубежных рынках. Для использования в российских сетях «СофтМастер» адаптировал его радиочастотные параметры с учетом требований «МегаФона», а интерфейс устройства перевел на русский язык. Результаты испытаний передали разработчикам для дальнейшей доработки роутера.

В «МегаФоне» отметили, что при проверке оборудования оценивается его работа не только в штатных условиях, но и при изменении параметров подключения.