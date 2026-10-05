Даже в Китае не хватает зарядок для машин: зафиксированы огромные очереди на зарядные станции, за три дня совершено 3 млн зарядных сессий

Объем потребленной электроэнергии вырос почти на 50% за год

В первые три дня праздника по случаю Национального дня Китая зарядная инфраструктура для электромобилей на автомагистралях достигла рекордной нагрузки, а на зарядных станциях зафиксированы огромные очереди.

По данным Национального энергетического управления, с 1 по 3 октября 62 700 высокоскоростных зарядных устройств обеспечили 2,9686 млн зарядных сессий и передали электромобилям 71,6193 млн кВт•ч электроэнергии. В среднем это почти 989 500 подключений и 23,8731 млн кВт•ч в сутки.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарядных операций увеличилось на 48,41%, а объем отпущенной электроэнергии — на 49,39%. Самым загруженным стал первый день праздника: суточное число зарядок достигло нового максимума за весь праздничный период.

На отдельных придорожных станциях сформировались очереди из десятков и даже сотен автомобилей, а время ожидания в некоторых случаях исчислялось часами.

Рост числа зарядных устройств пока не устраняет проблему пиковых нагрузок. В обычные дни инфраструктура способна справляться с потоком электромобилей, однако массовый одновременный выезд водителей на дальние расстояния резко увеличивает спрос на быструю зарядку.