В России за год исчезло 17% операторов связи — рынок ждут новые сокращения

Число провайдеров снизилось до чуть более 7 тыс., а ужесточение лицензирования может привести к уходу с рынка еще трети компаний

За год число операторов связи в России сократилось на 17% — с июля 2025-го по июль 2026 года их количество уменьшилось до чуть более 7 тыс., о чем пишет Коммерсантъ.

Одновременно на 17% снизилось число лицензий — теперь их насчитывается свыше 21 тыс. Регулятор объясняет динамику преимущественно прекращением действия лицензий компаний, которые фактически не предоставляли услуги связи.

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Регулятор называет таких участников «бумажными сетями» — они имеют лицензии, разрешения и согласованные проекты, но не строят инфраструктуру и не обслуживают абонентов. По словам исполнительного директора Ассоциации компаний связи Ярослава Дубовикова, оператору дается два года после получения лицензии на запуск услуг. Если этого не происходит, разрешение может быть отозвано. Сейчас регулирующие органы активнее проверяют эффективность работы операторов и ликвидирует компании, которые фактически не развивают сети.

Дополнительное давление создает готовящаяся реформа лицензирования Минцифры. В случае лишения провайдера лицензии его инфраструктура и абоненты могут автоматически передаваться федеральным операторам, а с рынка потенциально уйдет не менее 33,2% компаний. Участники отрасли ожидают дальнейшего сокращения числа игроков из-за ухудшения экономических условий и ужесточения требований. При этом стоимость лицензий с 2024 года выросла более чем в 100 раз, превратив их в дефицитный ресурс.