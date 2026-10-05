В России за год исчезло 17% операторов связи — рынок ждут новые сокращения

Число провайдеров снизилось до чуть более 7 тыс., а ужесточение лицензирования может привести к уходу с рынка еще трети компаний

Сети и серверы

За год число операторов связи в России сократилось на 17% — с июля 2025-го по июль 2026 года их количество уменьшилось до чуть более 7 тыс., о чем пишет Коммерсантъ.

Одновременно на 17% снизилось число лицензий — теперь их насчитывается свыше 21 тыс. Регулятор объясняет динамику преимущественно прекращением действия лицензий компаний, которые фактически не предоставляли услуги связи.

В России за год исчезло 17% операторов связи — рынок ждут новые сокращения
Источник изображения: Коммерсантъ // Олег Харсеев

Регулятор называет таких участников «бумажными сетями» — они имеют лицензии, разрешения и согласованные проекты, но не строят инфраструктуру и не обслуживают абонентов. По словам исполнительного директора Ассоциации компаний связи Ярослава Дубовикова, оператору дается два года после получения лицензии на запуск услуг. Если этого не происходит, разрешение может быть отозвано. Сейчас регулирующие органы активнее проверяют эффективность работы операторов и ликвидирует компании, которые фактически не развивают сети.

Дополнительное давление создает готовящаяся реформа лицензирования Минцифры. В случае лишения провайдера лицензии его инфраструктура и абоненты могут автоматически передаваться федеральным операторам, а с рынка потенциально уйдет не менее 33,2% компаний. Участники отрасли ожидают дальнейшего сокращения числа игроков из-за ухудшения экономических условий и ужесточения требований. При этом стоимость лицензий с 2024 года выросла более чем в 100 раз, превратив их в дефицитный ресурс.

Предыдущая публикация: «МегаФон» впервые протестировал 5G-роутер для российских сетейСледующая публикация: Jetour опустил цены в России. Сколько просят за Dashing и T2
Главное
Все новости
В России появится завод по производству 14-нанометровых процессоров1 минуту назадВ России появится завод по производству 14-нанометровых процессоров Подготовительные работы по проекту стартуют уже в 2027 году
9 минут назадVPN-трафик могут сделать платным в России
12 минут назадАккумулятор 7000 мА•ч, который рассчитан на 6 лет работы, экран 120 Гц, поддержка карт памяти — от $170. Представлен смартфон Realme P4s Lite
21 минуту назадМКС доживает последние годы, но продолжает получать современное оборудование. Новый прибор распознает 35 примесей в воздухе
25 минут назадВ России переписали цены на Citroen C5 Aircross и C5 X
29 минут назадJetour опустил цены в России. Сколько просят за Dashing и T2
52 минуты назад1«МегаФон» впервые протестировал 5G-роутер для российских сетей
09:214Даже в Китае не хватает зарядок для машин: зафиксированы огромные очереди на зарядные станции, за три дня совершено 3 млн зарядных сессий
09:102Графеновый обогреватель Xiaomi быстро стал хитом — устройство разогревает комнату на 7 °C за 10 минут
09:011165 Гц, 2K, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор 9020 мАч в корпусе толщиной всего 5,74 мм. Первый в мире планшет на этой платформе, iQOO Pad Ultra, поступил в продажу в Китае
08:59Безвентиляторный корпус объемом всего 5,2 л со встроенным блоком питания за 200 евро. Представлен Akasa Euler MX2
08:391Новейший экран Samsung 2К 165 Гц, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. iQOO 16 продается вдвое хуже iQOO 15
08:3227-дюймовый экран 2.5K/100 Гц и Core i5-13420H. Представлен моноблок Lenovo N27 Pro
До 424 дней работы — и это не ошибка. Умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar получили двустороннюю солнечную зарядку08:293До 424 дней работы — и это не ошибка. Умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar получили двустороннюю солнечную зарядку Новая модель оснащена AMOLED-экраном на 3000 нит, сапфировым стеклом и титановой защитой корпуса
08:11Уникальный экран 165 Гц и 10 000 нит, камера Sony, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. Флагманский смартфон iQOO 16 готовится к выходу на мировой рынко
Огромный аккумулятор на 9020 мА•ч, 90 Вт, 120-Гц AMOLED-экран с яркостью до 5000 нит, защита IP68/IP6. Представлен смартфон Vivo Y600k Turbo08:04Огромный аккумулятор на 9020 мА•ч, 90 Вт, 120-Гц AMOLED-экран с яркостью до 5000 нит, защита IP68/IP6. Представлен смартфон Vivo Y600k Turbo За 420 долларов
07:531 «Больше никакого искусственного интеллекта». SpaceXAI сменит название на SpaceXSI
07:455УАЗ переписал цены на весь модельный ряд. Сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026 года выпуска
Так снимает первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами и внешним объективом Hasselblad в сложных условиях: возможности Oppo Find X10 Pro Max показали на концертной съёмке07:39Так снимает первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами и внешним объективом Hasselblad в сложных условиях: возможности Oppo Find X10 Pro Max показали на концертной съёмке Ключевой особенностью Find X10 стала система из трёх камер разрешением 200 Мп
07:31Экран 6,52 дюйма, 5000 мА•ч, Android 14 Go edition. Смартфон M-Kopa M20 станет копией HMD Arc 2
07:24Samsung выпускает стабильное обновление One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США
07:15NASA готовит новый класс космических миссий — телескоп PRIMA изучит далекую Вселенную
07:02Ключ на старт: ракета для запуска миссии Tranche 1 установлена в вертикальное положение
06:586 октября Юпитер исчезнет за Луной
06:54На Земле произошла магнитная буря
Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ превзошёл все достижения в Geekbench 706:471Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ превзошёл все достижения в Geekbench 7 Игровой флагманJ показал 3677 баллов в одноядерном и 12679 баллов в многоядерном тестах, превысив официальные ориентиры Qualcomm
04 окт 23:3914У GeForce RTX 5090 расплавился 16-контактный разъем с обеих сторон кабеля, PNY отказалась менять ускоритель из-за «неправильного» кабеля
04 окт 23:361Зонд ОАЭ для миссии к семи астероидам готов к запуску
04 окт 23:256Новая эра BMW: компания запустила производство батарей Gen6, которые обеспечат до 906 км хода и сверхбыструю зарядку
04 окт 23:171Жидкий висмут против коррозии: в США выделили $1 млн на защиту передовых ядерных реакторов
04 окт 23:1515Samsung готовит новый флагманский смартфон с корпусом толщиной 3,9 мм
04 окт 23:142На площадке бывшей АЭС в Шотландии построят ЦОД-кампус на 1 ГВт за 16,5 млрд фунтов