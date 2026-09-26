Появились первые изображения Huawei Mate 90 RS Ultimate

В сети появился рендер Huawei Mate 90 RS Ultimate Design, созданный на основе фотографий смартфона, с которым недавно заметили главу потребительского бизнеса Huawei Ричарда Ю.

Главной особенностью стала двухцветная задняя панель. Верхняя часть корпуса выполнена в насыщенном красном оттенке, тогда как нижняя получила более светлый тон. Для предыдущих моделей серии Mate RS Ultimate Design был характерен преимущественно однотонный корпус. Камерный блок сохранил восьмиугольную форму и четыре диагонально расположенные полосы, напоминающие оформление модели 2025 года.

Ожидается, что Mate 90 RS Ultimate получит и другие изменения относительно предшественника. Среди предполагаемых обновлений называется возвращение керамической задней панели, а также существенное повышение производительности аппаратной платформы.