Постановка основана на русской сказке «Царевна-лягушка» и приурочена к 185-летию Сбера

Робот вышел на лёд: «Юни» Сбера станцевал на льду с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой ⁠ 4

На конференции AI Journey в России представили первое в мире ледовое шоу с участием человекоподобного робота. Робот «Юни», разработанный Сбером, вышел на лёд вместе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой. Он исполнил танцевальные элементы, взаимодействовал с партнёршей и удерживал равновесие на скользкой поверхности.

Над проектом работали режиссёр Илья Авербух и композитор Пётр Дранга. Создатели объединили фигурное катание, музыку, театральное искусство и робототехнику, чтобы сделать робота полноценным участником художественного представления.

Подготовка выступления потребовала разработки систем управления движением, координацией и устойчивостью. Лёд стал испытанием для технологий физического ИИ: роботу необходимо постоянно оценивать положение тела, корректировать движения и синхронизироваться с человеком.

В Сбере рассматривают проект как один из этапов развития робототехники. Полученные решения могут применяться при создании машин, способных работать в сложной меняющейся среде и взаимодействовать с людьми в промышленности, логистике и повседневной жизни.

Премьера состоялась в рамках программы AI Journey, посвящённой развитию искусственного интеллекта и его применению в различных сферах.