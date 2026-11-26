Комплекс в Козани будет состоять из 4 зданий и 20 машинных залов с вычислительной мощностью 240 МВт. В проект вложат около €2 млрд, а часть энергетической инфраструктуры бывшей электростанции получит новое применение

Параметры проекта Amazon Web Services (AWS) и греческой энергетической компании Public Power Corporation (PPC) раскрыла 737-страничная оценка воздействия на окружающую среду. Дата-центр построят на территории бывшей угольной электростанции Agios Dimitrios в городе Козани на севере Греции. Комплекс займёт около 45 гектаров, а общая площадь 4 зданий составит 77 360 м². В каждом разместят по 5 машинных залов вычислительной мощностью 12 МВт каждый. Таким образом, суммарная мощность ИТ-оборудования достигнет 240 МВт, а с учётом охлаждения и вспомогательных систем потребление электроэнергии составит до 300 МВт.

Особенность проекта — использование сохранившейся энергетической инфраструктуры угольной станции, которая ранее обеспечивала передачу мощности до 1,55 ГВт. Дата-центр подключат к существующей подстанции напряжением 400 кВ с помощью 2 новых подземных кабельных линий. При этом по соглашению AWS будет закупать электроэнергию у PPC по долгосрочным контрактам на поставку энергии из возобновляемых источников. Сама PPC предоставляет площадку, здания и энергетическую инфраструктуру, а Amazon устанавливает и эксплуатирует вычислительное оборудование.

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Оценка предусматривает гибридную систему охлаждения: 60–90% нагрузки будет приходиться на водяное охлаждение, остальное — на воздушное. Расход воды при полной загрузке комплекса оценивается примерно в 203 000 м³ в год. Её планируют брать из водохранилища Полифитос через уже существующую инфраструктуру электростанции. В документе также предусмотрена возможность использовать тепло от серверов для отопления жилых домов, школ и медицинских учреждений. Расчётный потенциал рекуперации составляет около 822 600 МВт·ч тепловой энергии в год.

Инвестиции в первую очередь проекта оцениваются примерно в €2 млрд: около €1 млрд направит греческая государственная энергетическая компания Public Power Corporation (PPC) на здания и энергетическую инфраструктуру, сопоставимую сумму Amazon вложит в ИТ-оборудование. При этом в стратегическом плане самой PPC капитальные затраты на первую фазу оценивались в €1,2 млрд. Соглашение о подключении к электросети на 300 МВт рассчитывают окончательно оформить в I квартале 2027 года, строительство планируют начать летом 2027-го и завершить к концу 2028-го. У Amazon также есть эксклюзивное право до конца мая 2027 года на расширение проекта до 1 ГВт: если компания воспользуется им, вторую очередь могут начать развивать осенью 2027 года с подключением к сети в 2031 году.