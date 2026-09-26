Первый в мире автомобиль с электрическим обогревом передних боковых стёкол и первая Lada с десятком новых функций. Azimut получил салон с ИИ, панораму и многое другое

На заводе Lada в Тольятти 25 сентября стартовало производство кроссовера Azimut, который стал первой моделью марки сразу с более чем десятью новыми для Lada опциями и системами.

Одним из ключевых нововведений стала мультимедийная платформа с программными решениями «Сбера» и других российских компаний-партнёров. Комплекс оснащён 10-дюймовым HD-дисплеем на IPS-матрице и поддерживает навигацию, мультимедиа и голосовое управление через виртуального ИИ-ассистента «Сбера» на базе GigaChat.

Источник изображения: Автоновости дня // Иван Бахарев

Для навигации используются карты 2ГИС, работающие как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Подключение сетевых функций обеспечивает SIM-профиль «СберМобайла». В мультимедийную систему также интегрирован сервис «Звук» в обычной и расширенной версиях, последняя доступна при активной подписке «СберПрайм». Через экран головного устройства можно оплачивать топливо на АЗС, в том числе бонусами «Спасибо», а также управлять климат-контролем, подсветкой салона и различными режимами движения.

Источник изображения: Автоновости дня // Иван Бахарев

В оснащение Azimut впервые для автомобилей Lada вошли панорамная крыша с люком, электрообогрев передних боковых стёкол, электропривод водительского кресла и электропривод двери багажника. Также кроссовер получил боковые шторки безопасности, камеру кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона, двухзонный климат-контроль и электрический стояночный тормоз.

Отдельно для модели заявлены новые материалы внутренней отделки, включая комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова.