Новый смартфон Honor X9e Pro с АКБ 11 000 мА•ч и защитой IP69K может проработать почти 7 суток при воспроизведении музыки

Honor раскрыла дополнительные подробности о бюджетном смартфоне X9e Pro, который был представлен ранее.

Главной особенностью модели стала кремний-углеродная батарея ёмкостью 11 000 мА•ч. По заявлению производителя, одного заряда достаточно более чем на 164 часа воспроизведения музыки или почти 7 суток, до 35 часов просмотра коротких видео в Сети или до 66 часов просмотра локального видео. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и обратная проводная зарядка на 27 Вт.

Honor X9e Pro оснащён 6,8-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость при воспроизведении HDR-контента достигает 10 000 нит. За производительность отвечает однокристальная система Snapdragon 6 Gen 5, а корпус соответствует степени защиты IP69K.

Основная камера получила 108-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,67 дюйма, дополненный 5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.