Все три платформы работают на базе собственной модели физического ИИ GreenVLA 2.0

Роботы выходят в люди: Сбер представил нового «Грина», акробата «Юни» и курьера ⁠ 2

На конференции AI Journey Сбер представил три новые робототехнические платформы: антропоморфного робота «Грин 2.0», робота-атлета «Юни» и робота-курьера. Все разработки используют собственную модель физического искусственного интеллекта GreenVLA 2.0, которая позволяет роботам взаимодействовать с предметами и ориентироваться в окружающей среде.

«Грин 2.0» — новое поколение универсального антропоморфного робота. Он способен одновременно перемещаться и выполнять сложные манипуляции с предметами, координируя движения рук, ног и корпуса. По сравнению с предшественником у него увеличилось количество степеней свободы и грузоподъёмность рук, а конструкция стала более подвижной. Это позволит обучать робота новым физическим навыкам и расширять круг выполняемых задач.

«Юни» предназначен для отработки динамических движений, включая акробатические и хореографические элементы. На его платформе инженеры совершенствуют технологии координации, управления телом и поддержания равновесия.

Робот-курьер проходит испытания в одном из районов Москвы. Колёсно-шагающая конструкция позволяет ему преодолевать бордюры, лестницы и другие препятствия. Платформа рассчитана на эксплуатацию в дождь и снег. В перспективе такие устройства смогут доставлять заказы непосредственно до двери.

Все три разработки работают на базе GreenVLA 2.0, которая объединяет универсальные и специализированные робототехнические платформы. Новые модели дополнили существующую линейку Сбера, в которую входят роботы Грин и «Воркер». Компания также развивает собственное производство компонентов для робототехники.