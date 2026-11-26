Poco X8s вышел в российской рознице. 6330 мА·ч, 100 Вт, Snapdragon 7 Gen 4, IP68 и компактный экран 6,35 дюйма — за 44,8 тыс. рублей ⁠ 1

В розничной продаже в России вышел компактный смартфон Poco X8s — он представлен эксклюзивно в сети DNS. Устройство доступно в чёрном, голубом и белом цветах. Версия 8/256 ГБ стоит 44,8 тыс. рублей, 12/512 ГБ — 53 тыс. рублей.

Poco X8s — это компактная модель с экраном AMOLED с диагональю 6,35 дюйма. Емкость аккумулятора составляет 6330 мА·ч, мощность проводной зарядки — 100 Вт, обратной проводной — 22,5 Вт. Новинка базируется на SoC Snapdragon 7 Gen 4.

Толщина корпуса составляет 8,06 мм, масса — 187 г. Рамка выполнена из алюминия, задняя панель — из стекла. Разрешение экрана составляет 1,5K, яркость — 3500 нит, кадровая частота — 120 Гц. Ширина рамки экрана — 1,18 мм.

Главный модуль основной — с 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 800, также предусмотрен модуль с телеобъективом, 50-мегапиксельным сенсором и 2,5-кратным оптическим зумом. Третий модуль — с 8-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольным объективом. Среди прочих особенностей — защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.