Более 70 тыс. историй в одном месте: в России запустили новую платформу Topotoon для комиксов и манги ⁠ 2

«Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы) и издательство Bubble запустили цифровую платформу Topotoon для чтения комиксов и манги. Основной акцент сделан на «вебтуны» — комиксы в вертикальном формате, адаптированном для просмотра на смартфонах.

На старте в библиотеке сервиса представлено более 70 тыс. произведений. Среди издательских партнеров — Bubble, Molot Hardcorp, Wizart Comics и другие российские компании. Каталог планируют расширять за счет новых соглашений с правообладателями и работ независимых авторов.

Еще одно направление проекта — выпуск оригинальных серий. Над ними работают российские студии Black Purpur, Wizart Comics и авторские команды. В числе первых историй — «Месть Ярославы» о двух сестрах-близнецах в России XVIII века, мистическая история «Привет, я кикимора» и фэнтези «Божественные братья Ён и Омэль», основанное на мифологии Коми.

На платформе также предусмотрен самиздат: художники и сценаристы смогут самостоятельно размещать свои произведения и получать донаты от читателей. В дальнейшем компания намерена добавить инструменты продвижения авторских работ.

Подписка на произведения российских издательств и оригинальные серии стоит 250 рублей в месяц. Topotoon доступен на сайте сервиса, в Google Play и App Store.