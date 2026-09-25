Россияне увидят два звездопада в октябре

В октябре жители России смогут наблюдать максимальную активность сразу двух метеорных потоков. По данным астрономов Московского планетария, Дракониды достигнут пика в ночь с 8 на 9 октября, а Ориониды — с 20 на 21 октября. Первый поток способен дать до 15 метеоров в час, второй — до 20.

Наиболее благоприятными для наблюдений станут Дракониды: их максимум совпадёт с новолунием, поэтому лунный свет не будет мешать наблюдать слабые метеоры. Условия для наблюдения также зависят от высоты радианта — области небесной сферы, из которой визуально вылетают метеоры.

Источник изображения: ТАСС // Кирилл Кухмарь

Дракониды связаны с кометой 21P/Джакобини — Циннера, а свой радиант получили благодаря расположению в созвездии Дракона. Ориониды образуются из пылевого шлейфа кометы Галлея, а их радиант находится в созвездии Ориона. Оба потока относятся к метеорным потокам средней активности.