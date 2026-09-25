За Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выстроились реальные очереди в розничных магазинах Китая

Даже на второй день продаж

На второй день продаж флагманской серии Xiaomi 18 Pro магазины Xiaomi Home по всему Китаю оказались заполнены покупателями, как и в день продаж.

Президент Xiaomi Group Лу Вэйбинг и официальный аккаунт Xiaomi Mobile опубликовали фотографии торговых точек во время праздника середины осени. На снимках из провинций Хэнань, Шаньдун, Цзянсу и других регионов видны очереди и большое количество посетителей у демонстрационных стендов.

Смартфоны оснащены фирменным дополнительным экраном на задней панели и 200-мегапиксельной системой камер. Серия Xiaomi 18 Pro была представлена и поступила в продажу вечером 23 сентября. В неё вошли Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max и специальные прозрачные версии смартфонов.

Xiaomi 18 Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ стоит 5999 юаней, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — 8999 юаней. Xiaomi 18 Pro Max оценён в 6999–9999 юаней в зависимости от конфигурации.

Прозрачная версия Xiaomi 18 Pro начинается от 9999 юаней, а прозрачный Pro Max — от 10999 юаней.

Xiaomi объявила о международном релизе серии Xiaomi 18 Pro. Компания подтвердила, что Xiaomi 18 Pro выйдет на мировой рынок до конца 2026 года. Однако глобальные версии получат урезанные аккумуляторы.