Дешёвый датчик температуры и влажности Xiaomi с новым сенсором CO₂ стал хитом ещё до начала продаж

Новый умный термометр и измеритель влажности Mijia Smart Thermometer 3 Pro собрал на платформе Xiaomi Youpin уже 670 000 юаней, а число участников достигло 5912 человек. Показатель успешности кампании составил 11813%. Стоимость устройства для участников краудфандинга — 114 юаней, рекомендованная розничная цена — 149 юаней, поставки должны начаться 29 сентября.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Главным отличием от предыдущей модели стала возможность измерять концентрацию углекислого газа. Устройство оснащено малопотребляющими датчиками CO2 производства Sensirion и одновременно контролирует температуру, влажность и уровень углекислого газа. Для последнего предусмотрена цветовая индикация: зелёный, жёлтый и красный цвета позволяют быстро оценить необходимость проветривания помещения.

Mijia Smart Thermometer 3 Pro получил 3,6-дюймовый ЖК-дисплей, на котором одновременно отображаются дата, день недели, время, CO2, температура и влажность. Экран можно переключать одним нажатием, а само устройство использовать как настольные часы. Термометр устанавливается на столе или крепится к стене.

От одной батарейки CR2450 он способен работать до года. Через Xiaomi Surge Smart Connectivity устройство подключается к системе умного дома: при изменении параметров можно автоматически включать кондиционер или увлажнитель, а при повышении уровня CO2 получать голосовое напоминание Xiao Ai. Данные также синхронизируются с Mi Home для построения графиков изменения микроклимата.