Сеть 5G от МТС заработала в Челябинске

Оператор МТС запустил сеть 5G в Челябинске. Сотовая связь нового поколения работает на действующих частотах LTE 2100 МГц и доступна в нескольких районах города: Центральном, Советском, Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском и Ленинском.

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В компании рассказали, что приступили к поэтапному запуску сетей 5G в местах наибольшей концентрации абонентов в городах-миллионниках и областных центрах России. В Челябинске в число таких локаций вошли набережная реки Миасс, объекты спортивной инфраструктуры в парке Гагарина, популярная прогулочная зона в городском бору, крупные транспортные артерии города и производственные площадки.

Директор МТС в Челябинской области Алексей Быков отметил, что сеть 5G создаст основу для внедрения решений на базе интернета вещей, видеоаналитики, роботизации производств, дистанционного управления техникой и других сценариев автоматизации. Ранее МТС запустил сети 5G в других крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Мурманске, Анапе и др.