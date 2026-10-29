Ноутбуки, смартфоны, игровые приставки и пылесосы в аренду. Россиянам предлагают новый сервис «М.Видео»

Партнёрство с Pauri позволит брать устройства на время и выкупать их после аренды

«М.Видео» впервые запускает услугу аренды техники совместно с сервисом Pauri, расширяя направление М.Мастер.

Ритейлер будет передавать партнёру собственные восстановленные устройства, а Pauri возьмёт на себя оформление заказов и обслуживание клиентов. Кроме того, пользователям станет доступен весь ассортимент техники, представленный на платформе Pauri. Сервис рассчитан как на временное использование устройств, так и на тех, кто хочет протестировать гаджет перед покупкой.

На первом этапе в аренду предложат ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. В каталоге Pauri также есть телевизоры, проекторы, караоке-системы, роботы-пылесосы, отпариватели, оргтехника, умные очки, VR-устройства и портативные консоли. Оформить аренду можно без залога и кредита, оплачивая пользование техникой небольшими платежами за установленный период. Предусмотрены программы аренды и подписки с возможностью последующего выкупа устройства.

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Для оформления заявки менеджер Pauri поможет выбрать подходящую модель и объяснит условия. Получить заказ можно в офисе сервиса или с доставкой домой, на работу либо к месту проведения мероприятия. При необходимости доступны настройка оборудования и обучение. После окончания срока аренды устройство можно вернуть или продлить пользование.

В будущем компании намерены оценить возможность открытия пилотного корнера или пункта выдачи Pauri в одном из магазинов «М.Видео» в Москве. Решение примут по итогам тестирования онлайн-сервиса и анализа спроса.