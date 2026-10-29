Этот рекорд держался 25 лет: поезд из 696 вагонов общей длиной 7600 метров установил новый рекорд ⁠ 4

Transnet, государственная железнодорожная компания Южной Африки, недавно завершила испытания сверхдлинного грузового поезда. Испытательный поезд состоял из 696 грузовых вагонов общей длиной 7600 метров, побив мировой рекорд, действовавший 25 лет.

В ходе испытаний поезд отправился из залива Салданья на западном побережье и проехал пустым весь путь до расположенного в глубине материка района добычи железной руды, преодолев расстояние в 860 километров, на что ушло два полных дня.

Вместо использования одного локомотива для тяги, поезд использует беспроводную технологию распределенного электропитания, позволяющую распределить несколько электро- и дизельных локомотивов в разных местах состава. Локомотив обеспечивает тягу, а средний и задний локомотивы — синхронное ускорение. Все локомотивы управляются единой системой для координации тяговых и тормозных усилий, что решает основные проблемы асинхронного торможения и обрыва сцепных устройств в сверхдлинных поездах.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ранее мировой рекорд по длине грузового поезда был установлен австралийской компанией BHP Billiton в 2001 году. Этот поезд с железной рудой имел длину 7353 метра и состоял из 682 вагонов. Испытания в Южной Африке увеличили рекорд на 247 метров.

Для сравнения, большинство обычных большегрузных поездов имеют длину всего от нескольких сотен метров до 2400 метров, что в разы меньше нового рекорда в 7600 метров.