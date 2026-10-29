Этот рекорд держался 25 лет: поезд из 696 вагонов общей длиной 7600 метров установил новый рекорд
Локомотив обеспечивает тягу, а средний и задний локомотивы — синхронное ускорение
Transnet, государственная железнодорожная компания Южной Африки, недавно завершила испытания сверхдлинного грузового поезда. Испытательный поезд состоял из 696 грузовых вагонов общей длиной 7600 метров, побив мировой рекорд, действовавший 25 лет.
В ходе испытаний поезд отправился из залива Салданья на западном побережье и проехал пустым весь путь до расположенного в глубине материка района добычи железной руды, преодолев расстояние в 860 километров, на что ушло два полных дня.
Вместо использования одного локомотива для тяги, поезд использует беспроводную технологию распределенного электропитания, позволяющую распределить несколько электро- и дизельных локомотивов в разных местах состава. Локомотив обеспечивает тягу, а средний и задний локомотивы — синхронное ускорение. Все локомотивы управляются единой системой для координации тяговых и тормозных усилий, что решает основные проблемы асинхронного торможения и обрыва сцепных устройств в сверхдлинных поездах.
Ранее мировой рекорд по длине грузового поезда был установлен австралийской компанией BHP Billiton в 2001 году. Этот поезд с железной рудой имел длину 7353 метра и состоял из 682 вагонов. Испытания в Южной Африке увеличили рекорд на 247 метров.
Для сравнения, большинство обычных большегрузных поездов имеют длину всего от нескольких сотен метров до 2400 метров, что в разы меньше нового рекорда в 7600 метров.