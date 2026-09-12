МТС рассказала, как и где работает 5G в России

В диапазоне 4,9 ГГц скорость достигает 1,5 Гбит/с, но полноценное покрытие пока ограничено отдельными локациями

МТС раскрыла подробности работы сети 5G, которую оператор запустил 11 сентября в крупных городах России.

В диапазоне 4,9 ГГц с использованием частотного диапазона n79 скорость подключения достигает 1,5 Гбит/с. Такая сеть сейчас доступна в 23 локациях Москвы, 20 локациях Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также по одной локации в Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Ранее эти зоны работали в тестовом режиме с ограниченным доступом пользователей.

В МТС уточнили, что частоты 4,63–4,99 ГГц поддерживаются далеко не всеми смартфонами и другими мобильными устройствами. Поэтому оператор также использует 5G на базе уже действующих частот LTE 2100 МГц.

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Сегодня мы стали участниками исторического события, открывшего новую страницу в технологическом развитии не только телекома, но и многих сторон нашей жизни. Теперь миллионы людей благодаря высоким скоростям интернета получат возможность пользоваться качественно новыми цифровыми сервисами, а бизнес и организации — передовыми индустриальными решениями, основанными на преимуществах технологии 5G: скорости, быстродействии, ёмкости и энергоэффективности. Инесса Галактионова, генеральный директор МТС

Такая сеть развернута в центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Краснодара, Новороссийска, Вологды, Мурманска, Петрозаводска, Сыктывкара, Пскова, Анапы, Великих Лук и Ухты.

При этом 5G пока не обеспечивает сплошное покрытие даже в перечисленных городах. По данным МТС, сигнал пятого поколения доступен преимущественно в районах с наиболее высокой концентрацией абонентов.

11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.