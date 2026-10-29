Трёхлетние iPhone 15 Pro Max заметно подорожали в Китае

Рынок подержанных смартфонов в торговом районе Хуацянбэй китайского Шэньчжэня переживает заметный подъём.

По данным репортажа CCTV, один из местных продавцов сообщил, что продажи за текущий год увеличились более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В магазины приходит всё больше покупателей, которые интересуются бывшими в употреблении устройствами, приобретают их или сдают собственные телефоны. Такая динамика указывает на рост спроса на вторичном рынке.

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Одним из примеров изменения цен стал iPhone 15 Pro Max. Ранее стоимость подержанных экземпляров опускалась ниже 4000 юаней, однако теперь цена выросла почти на 500 юаней за устройство.

Одним из факторов, влияющих на рынок, стал рост стоимости микросхем памяти. По приведённым данным, на память приходится около 30–40% стоимости материалов современного смартфона, а цены на соответствующие компоненты увеличились в два-три раза относительно прежних минимумов.