Четыре сменные вилки, 100-240 В, 67 Вт и экран. Компактное зарядное устройство Ugreen поступило в продажу в Китае

Компания Ugreen начала продажи нового дорожного зарядного устройства мощностью 67 Вт за 189 юаней.

Источник изображения: ithome // Ugreen

Модель получила сменные вилки стандартов США, Австралии, Европы и Великобритании, благодаря чему рассчитана на использование более чем в 200 странах и регионах. Поддерживается входное напряжение от 100 до 240 В.

Устройство оснащено двумя USB-C и одним USB-A. Оба порта USB-C обеспечивают мощность до 67 Вт и поддерживают протокол быстрой зарядки PD3.2, тогда как USB-A рассчитан на мощность до 22,5 Вт. При подключении нескольких устройств зарядное устройство автоматически распределяет доступную мощность между интерфейсами.

Одной из особенностей модели стал встроенный дисплей. На нём в реальном времени отображаются используемый протокол зарядки, ток, мощность и текущее состояние процесса. Также предусмотрены интеллектуальный контроль температуры и поддержка режима PPS, что позволяет адаптировать параметры питания для совместимых устройств.