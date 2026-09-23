Amazon зовёт обратно сотрудников, которых сама уволила

Amazon связывается с бывшими сотрудниками и предлагает им вернуться на открытые позиции по всей компании. В отдельных случаях рекрутеры предлагают сокращённый процесс собеседований перед офером. Один из рекрутеров AWS назвал такую инициативу "Boomerang Reengagement Initiative" — программу возвращения бывших сотрудников.

Так, подразделение Amazon по ИИ-агентам, которым руководит вице-президент AWS Свами Сивасубраманиан (Swami Sivasubramanian), пригласило бывших специалистов по ИИ и машинному обучению обсудить новые вакансии. В письме рекрутера отмечалось, что «за время их отсутствия в Amazon многое изменилось и сейчас компания ведёт активную работу в области ИИ и машинного обучения».

Масштаб заметен на фоне сокращений Amazon: за последний год компания уволила более 30 000 сотрудников в нескольких раундах. Теперь часть бывших сотрудников компания рассматривает как готовый кадровый резерв, поскольку уже знает их опыт и квалификацию.

Рекрутеры также выясняют, почему бывшие сотрудники ушли.

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В одном из писем AWS Finance специалиста спросили, повлияла ли на его решение политика обязательного возвращения в офис. Ответ должен помочь Amazon учитывать предпочтения бывших сотрудников по удалённой работе и месту работы при будущих предложениях.

Представитель Amazon Хейли Силва заявила Business Insider, что «возвращение бывших сотрудников — давняя практика компании, а не новая программа исключительно для ИИ или облачных вычислений». По её словам, среди кандидатов на повторный найм действительно могут быть люди, попавшие под сокращения, однако компания не нацелена специально на тех, кто ушёл из-за требований по работе из офиса. Политика компании в отношении офиса при этом не изменилась.

Amazon уже запускала повторный найм после сокращений своих сотрудников. В 2023 году вице-президент AWS по персоналу Иэн Уилсон говорил сотрудникам, что многие уволенные имеют право вернуться в компанию и что им можно было бы самим предлагать такие возможности.