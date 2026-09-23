14 дней на одной зарядке, датчики ЧСС и SpO2, более 150 режимов тренировок, новые функции безопасности. Представлены умные часы Xiaomi Watch S5 — дешевле 200 долларов

Устройство может в реальном времени передавать координаты пользователя выбранному контакту

Вместе с новыми флагманскими смартфонами Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max сегодня компания Xiaomi представила умные часы Xiaomi Watch S5. Версия с фторэластомерным ремешком стоит 195 долларов, с ремешком из натуральной кожи — 225 долларов, а необычная модификация с прозрачным корпусом обойдется в 375 долларов.

Xiaomi Watch S5 получили корпус формата 41 мм толщиной 9,9 мм, масса — 36 граммов. Часы оснащены 1,32-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. Особняком стоит прозрачная версия с восьмигранным корпусом из фирменного стекла Xiaomi Dragon Crystal. Через прозрачные элементы видны детали конструкции, а внутри расположена вставка из нержавеющей стали с матовой шлифовкой.

Для Watch S5 доступны сотни настраиваемых циферблатов, а также четыре виртуальных питомца. Они реагируют на время, погоду, физическую активность и уровень стресса владельца. Если пять дней подряд закрывать все три кольца активности, на часах открываются дополнительные анимации.

Емкость аккумулятора по сравнению с предыдущим поколением увеличилась на 84%. Заявленное время автономной работы достигает 14 дней.

Для мониторинга здоровья Xiaomi установила новый оптический датчик — он измеряет пульс и уровень кислорода в крови с повышенной точностью. Вместе с ним работает фирменный алгоритм Heart Rate 2.0, призванный еще больше повысить точность измерений.

Отдельное внимание уделено функциям женского здоровья. Watch S5 получили три датчика температуры, непрерывно отслеживающих изменения температуры кожи на запястье. Эти показатели анализируются вместе с другими данными организма и информацией о менструальном цикле для прогнозирования менструации, периода овуляции и ее предполагаемого дня. Часы также могут подбирать рекомендации по тренировкам с учетом цикла, привычной нагрузки и окружающих условий.

В Watch S5 предусмотрены и функции безопасности. Тройное нажатие боковой кнопки позволяет автоматически позвонить экстренному контакту и отправить ему точное местоположение пользователя. Удержанием кнопки в течение трех секунд можно вызвать одну из китайских экстренных служб. Кроме того, часы позволяют включить передачу геопозиции выбранному контакту в реальном времени.

Для тренировок предусмотрено более 150 спортивных режимов, включая бег, плавание, велоспорт и лыжи. Часы собирают показатели активности и позволяют отслеживать результаты тренировок.