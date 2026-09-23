Дешевле только даром? Xiaomi выпустила 98-дюймовый телевизор RGB-Mini LED за 1715 долларов, но в линейке Xiaomi S Pro RGB 2027 есть модели еще дешевле

Xiaomi представила свой первый телевизор с RGB-Mini LED — S Pro RGB 2027. Линейка представлена четырьмя моделями с диагоналями 65, 75, 85 и 98 дюймов. С учетом государственных субсидий в Китае их стоимость составляет 760, 890, 1115 и 1715 долларов.

Главное отличие S Pro RGB 2027 от традиционных Mini LED-телевизоров заключается в устройстве подсветки. Вместо синих светодиодов с квантовыми точками Xiaomi использует отдельные красные, зеленые и синие светодиоды с независимым управлением. Это позволяет отказаться от дополнительного преобразования света и повысить точность цветопередачи. В сочетании с технологией Master Picture Engine 3.0 телевизоры обеспечивают 100% охват цветового пространства BT.2020.

Пиковая яркость достигает 5000 нит. Количество зон локального затемнения зависит от диагонали. 65-дюймовая модель получила 2160 зон, 75-дюймовая — 2880, 85-дюймовая — 3744, а флагманская 98-дюймовая версия — 4860. Большое количество зон должно уменьшить появление ореолов вокруг ярких объектов на темном фоне.

Панель имеет разрешение 4К, кадровая частота составляет 180 Гц. В игровом режиме она повышается до 360 Гц (при снижении разрешения).

Еще одной особенностью стала автоматическая коррекция изображения в зависимости от положения зрителя. Телевизор использует радар миллиметрового диапазона, чтобы определить, под каким углом человек смотрит на экран, и в реальном времени корректирует цветовые искажения при просмотре сбоку.

В основе аппаратной платформы лежит четырехъядерный процессор с ядрами Cortex-A73. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 64 ГБ. S Pro RGB 2027 работает под управлением HyperOS 4 и поддерживает интеграцию с экосистемой умного дома Xiaomi.

Корпус выполнен из металла, а его толщина составляет 49,7 мм. При настенном монтаже телевизор можно разместить всего в 5 мм от стены. Звуковая подсистема — Harman формата 2.1.2.