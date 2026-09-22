Anthropic представила Claude Opus 5.5: модель стала быстрее и на 40% дешевле

Anthropic представила Claude Opus 5.5 — первую модель нового семейства Claude 5.5. Компания называет её новым флагманом для агентного программирования, работы с компьютером и сложных аналитических задач. При стандартных настройках Opus 5.5 обходится почти на 40% дешевле Opus 5, а генерирует ответы более чем на 30% быстрее.

Одно из главных направлений улучшений — длительные задачи над большими программными проектами. Ранний тестировщик использовал Opus 5.5 для миграции кодовой базы объёмом 680 000 строк менее чем за сутки, хотя, по оценке компании, аналогичная работа вручную заняла бы у команды разработчиков несколько недель. В другом тесте модель проверила и исправила кодовую базу из 200 000 строк менее чем за 3 часа против более 20 часов у Opus 5. При переводе HAProxy с C на Rust Opus 5.5 завершила работу за 9,5 часа — на 2,5 часа быстрее Claude Fable 5.1 — и потратила на 51% меньше средств.

Источник изображения: Anthropic

Изменения коснулись и работы с обычными текстовыми задачами. Anthropic заявляет, что Opus 5.5 стал лучше выделять главное, реже использовать лишний жаргон и точнее следовать заданным правилам оформления. В одном внутреннем тесте модель должна была подготовить отчёт о финансовых результатах компании по данным из веб-архива. Из 18 вариантов отчёта 16 прошли установленную компанией фактологическую проверку, в которой любая «выдуманная» цифра или цитата считалась ошибкой.

Отдельное внимание Anthropic уделила безопасности. По данным компании, Opus 5.5 показал лучшие результаты среди протестированных Claude в автоматизированной проверке поведения почти на 2000 сценариев и оказался устойчивее Opus 5 к атакам через prompt injection. В новом тесте на попытки обойти заданные ограничения модель предпринимала такие действия примерно на 85% реже, чем Opus 5 и Claude Mythos 5.1. При этом Anthropic подчёркивает, что подобные проверки не позволяют полностью предсказать поведение модели в реальных условиях.

Стоимость API Opus 5.5 составляет $4 за миллион входных токенов и $20 за миллион выходных против $5 и $25 у Opus 5. Чтение токенов из кеша подешевело с $0,50 до $0,20 за миллион. Anthropic также запустила ускоренный режим с генерацией до 2,5 раз быстрее, но он стоит дороже — $8 за миллион входных и $40 за миллион выходных токенов.

Claude Opus 5.5 уже доступна на всех основных платформах. В ближайшие недели компания обещает выпустить Claude Sonnet 5.5 и Claude Haiku 5.5 с частью тех же улучшений производительности, эффективности и безопасности.