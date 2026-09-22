Представлен Oppo Find X10 E: три 50-мегапиксельные камеры, IP69, немерцающий экран и 7025 мАч — за 745 долларов

У него только две конфигурации памяти

Вместе с Find X10 и Find X10 Pro Max сегодня дебютировал еще один смартфон Oppo — Find X10 E. Это самая доступная модель новой флагманской линейки: стоимость базовой версии составляет 745 долларов.

Find X10 E предлагается в голубой и серебристой расцветках. Задняя панель изготовлена из стекла с бархатистой текстурой, боковая рамка — металлическая.

Диагональ плоского экрана AMOLED составляет 6,59 дюйма, разрешение — 2760 × 1256 пикселей, кадровая частота — 120 Гц. Максимальная «глобальная» яркость составляет 1800 нит, частота регулировки ШИМ — 3840 Гц.

Find X10 E не получил новую платформу — смартфон базируется на старой SoC MediaTek Dimensity 9500s. Емкость аккумулятора составляет 7025 мА·ч, поддерживается проводная зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма, объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и диафрагмой F/1,6. Есть оптическая стабилизация изображения.

Вторая камера — 50-мегапиксельный телевик с сенсором формата 1/1,95 дюйма, эквивалентным фокусным расстоянием 73 мм и диафрагмой F/2,6. Здесь также предусмотрена OIS. Третий 50-мегапиксельный модуль работает в связке со сверхширокоугольным объективом с ЭФР 15 мм и диафрагмой F/2,0. Фронтальная камера —32-мегапиксельная.

Смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP69. Конфигураций памяти две: 12/256 ГБ — $745, 16/512 ГБ — $820.