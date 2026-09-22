Lada Azimut идет в серию: старт массового производства — 25 сентября

До конца 2026 года выпустят несколько тысяч Azimut

АвтоВАЗ начнет серийное производство нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября на заводе в Тольятти. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал глава компании Максим Соколов.

До конца 2026 года АвтоВАЗ рассчитывает выпустить несколько тысяч автомобилей. Точный объем будет зависеть от темпов выхода модели на рынок. По словам Соколова, между стартом производства и полноценным разгоном продаж обычно проходит два-три месяца.

Продажи Lada Azimut планируется открыть до конца текущего года. При этом в первые месяцы 2027-го модель еще будет постепенно появляться по всей дилерской сети, поэтому на полную мощность продажи выйдут не сразу.

На 2027 год АвтоВАЗ ориентируется примерно на 20 тысяч выпущенных Azimut. Этот показатель компания рассматривает как цель на первый полноценный год присутствия кроссовера на рынке.

При составлении плана АвтоВАЗ исходит из достаточно сдержанного прогноза российского авторынка. Соколов отметил, что компания не ожидает «суперпозитивных» перспектив для общего объема продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.