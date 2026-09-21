Xiaomi выпустила трехдверный холодильник на 271 литр за $220

Новый холодильник Xiaomi Mijia поступил в продажу в Китае по цене 1499 юаней или 220 долларов с учётом государственной субсидии.

При объёме 271 л устройство занимает около 0,34 м². Холодильная камера рассчитана на 151 л, морозильная — на 85 л, ещё 35 л приходится на отдельную зону с регулируемой температурой. Её диапазон составляет от −20 до 5 °C с шагом в один градус.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Центральный отсек можно использовать как дополнительное холодильное пространство или переключить в режим заморозки. В первом случае общий объём холодильной зоны увеличивается до 186 л, а во втором вместимость морозильника достигает 120 л. Внутри предусмотрены регулируемые полки, два выдвижных ящика и отдельный поднос для удобного хранения продуктов.

Холодильник получил циркуляцию воздуха на 360 градусов без образования инея, частотно-регулируемые компрессор и вентилятор, а также пять температурных датчиков. Модуль на основе ионов серебра обеспечивает заявленную антибактериальную защиту до 99,99% и помогает устранять запахи.

Модель относится к первому классу энергоэффективности, расходует 0,64 кВт•ч в сутки и работает с уровнем шума до 36 дБ.