Представлен первый настольный ПК Huawei на HarmonyOS

Он выйдет уже в сентябре

Huawei впервые продемонстрировала настольный компьютер HM650 под управлением собственной операционной системы HarmonyOS.

Новинку показали на конференции Huawei Connect 2026, а официальный выход устройства ожидается уже в сентябре. Компания позиционирует модель как производительное решение для офисной и корпоративной работы.

HM650 работает на HarmonyOS V1.0 и прошёл сертификацию безопасности и надёжности второго уровня. В систему интегрированы ИИ-инструменты для обработки информации, поиска знаний, генерации контента и ускорения работы с данными. Huawei также делает ставку на защиту информации с помощью крупных языковых моделей и системных механизмов безопасности.

Для корпоративного применения предусмотрены цифровое разделение рабочих пространств, управление устройствами и приложениями. Компания заявляет, что после подключения ПК к сети необходимые приложения и политики безопасности могут настраиваться автоматически.

Экосистема HarmonyOS сейчас насчитывает более 50 000 приложений, включая свыше 19 000 программ, созданных специально для этой платформы, а также совместима более чем с 3300 сервисами.