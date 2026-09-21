Российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца 2026 года
До конца октября 2026 года должны принять основные акты
Первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что российская криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать до конца 2026 года.
В рамках Московского финансового форума (МФФ) он подтвердил, что до конца октября 2026 года должны быть приняты 27 актов подзаконного регулирования закона о криптовалютах.
Речь идет о создании подзаконного регулирования. Оно очень большое, значимое. У правительства РФ есть свой кусок и у Центрального банка достаточно немалое количество нормативных актов - всего 27: семь актов первого ряда и 20 актов, которые мы считаем актами второго ряда. И тем не менее даже акты второго ряда должны быть приняты до конца октября по нашему плану.
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