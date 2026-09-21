Российская криптоиндустрия начнет работать легально до конца 2026 года

Речь идет о создании подзаконного регулирования. Оно очень большое, значимое. У правительства РФ есть свой кусок и у Центрального банка достаточно немалое количество нормативных актов - всего 27: семь актов первого ряда и 20 актов, которые мы считаем актами второго ряда. И тем не менее даже акты второго ряда должны быть приняты до конца октября по нашему плану.

Владимир Чистюхин