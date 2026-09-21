Представлен горный велосипед Honda. Продажи стартуют в 2027 году

Honda представила горный электровелосипед RN0 на выставке Sea Otter Europe в Жироне. Компания планирует вывести модель на рынок в 2027 году, что станет её возвращением в сегмент горных велосипедов спустя почти 20 лет. В отличие от экспериментального гоночного RN01 G-Cross начала 2000-х годов, новая модель использует более привычную для современных горных велосипедов силовую установку.

Источник изображения: mydrivers // Honda

RN0 оснащён центральным электромотором Shimano EP8, а конструкцию рамы Honda разработала совместно с ADP Engineering, подразделением немецкого производителя Rotwild. Монококовая рама изготовлена из углеродного волокна и получила необычный задний маятник Gullarm. Подвеска выполнена по одношарнирной схеме с тремя независимыми рычагами, также предусмотрены крепление UDH, проводная система переключения Shimano Di2 и рулевая колонка с внешней прокладкой кабелей.

Велосипед получил колёса размером 27,5 и 29 дюймов, вилку Fox 36 и компактный брызговик за седлом.

Источник изображения: mydrivers // Honda

История компании в горном велоспорте началась задолго до RN0: в 2004–2006 годах Honda выпускала RN01 G-Cross для даунхилла с необычной внутренней коробкой передач, однако проект оказался недолговечным.