RAV4 стал похож на броневик — популярный кроссовер получил брутальный тюнинг

Австралийская компания TUFF Australia представила массивный силовой обвес для Toyota RAV4 последнего поколения. Конструкция не только придает популярному кроссоверу брутальный вид, но и имеет вполне практическое применение — она защищает кроссовер при столкновениях с животными. Например, с кенгуру.

Флагманский вариант под названием TUFF Alloy Aerostyle Bullbar закрывает значительную часть штатного переднего бампера. Дополнительный трубчатый каркас проходит вокруг решетки радиатора и фар, защищая оптику, капот и элементы системы охлаждения при столкновении.

Наиболее брутально конструкция выглядит с черным фактурным порошковым покрытием, однако производитель предлагает и другие исполнения.

Несмотря на размеры металлической конструкции, TUFF заявляет о совместимости со штатными системами безопасности RAV4. Установка не должна мешать работе заводских датчиков комплекса ADAS и подушек безопасности. Компания также утверждает, что аксессуар не лишает автомобиль заводской гарантии.

На силовом бампере предусмотрены точки крепления дополнительного внедорожного оборудования. Владелец может установить светодиодные прожекторы, лебедку и даже антенну UHF-радиостанции, которая востребована при поездках по удаленным районам Австралии.

Aerostyle Bullbar рассчитан на версии GX и GXL Toyota RAV4 актуального поколения.

Подобные конструкции особенно популярны в Австралии, где столкновения с крупными животными на загородных дорогах представляют реальную опасность. На внедорожниках и пикапах силовые бамперы встречаются настолько часто, что их предлагают не только сторонние тюнинг-компании, но и сами автопроизводители в качестве заводских аксессуаров.