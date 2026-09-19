Новая более доступная версия консоли GPD Win 5 всё равно обеспечивает рекордную производительность в играх

Она сохранила топовый iGPU

Консоли и игрыGPD

Портативная игровая консоль GPD Win 5 обзавелась более доступной версией, которая должна обеспечивать в играх ту же производительность, что и более дорогая. 

В основе этой версии лежит APU Ryzen AI Max+ 388, у которого процессорная часть относительно флагмана урезана вдвое, до восьми ядер, а вот iGPU остался тот же. Radeon 8060S в этом случае обеспечивает всё ту же рекордную для подобных продуктов производительность. 

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Источник изображения: GPD (X)

В конфигурации с 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ новинка стоит 1720 долларов. Немало, но в современных реалиях с такой производительностью это вполне нормально.  

Все остальные параметры остались неизменными. Напомним, Win 5 предлагает семидюймовый экран IPS с разрешением Full HD и частотой 120 Гц, а также подключаемую снаружи батарею ёмкостью 80 Втч. 

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